Лейтенант 47-й бригады Николай Мельник в пятницу, 12 апреля, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) укомплектованы меньше, чем на половину и что мобилизовать нужно не менее 350 тысяч человек, – сообщают украинские СМИ.

В комментарии Мельник сказал: «У нас бригады укомплектованы де-факто в лучшем случае на 40%. Нам нужно около 100 000, чтобы просто затыкать дыры. Еще 100 000 в резерв и около 150 000, чтобы был «дембель».

«Государство сильно проиграло от нового мобилизационного закона. Для демобилизации действующих военных новобранцев призвать нужно, но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости», – добавил украинский лейтенант.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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