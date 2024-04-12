Уволенный украинский генерал возглавил Одесскую военную академию

Отправленный в отставку командующий оперативного командования ВСУ «Юг» Андрей Ковальчук назначен в пятницу, 12 апреля, назначен начальником Одесской военной академии, что «стало важным событием для всей страны», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Академии, в частности, говорится: «Назначение генерал-майора Андрея Ковальчука на должность начальника Одесской военной академии является не только важным событием для самого вуза, но и всей страны. ...Исключительный опыт Андрея Ковальчука в военном деле, отвага и преданность принесут новый уровень в образовательный процесс и подготовку будущих офицеров».

Раннее в пятницу, 12 апреля, сообщалось, что отставной министр обороны страны Алексей Резников стал новым директором «Безопасных и оборонных программ Украинского института будущего».

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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