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Суббота, 13 апреля 2024, 01:27 мск

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Зеленскому нужно 700 миллиардов на «план Маршалла» для Украины

Скриншот видео из официального телеграм-канала президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами в Черновцах в пятницу, 12 апреля, заявил, что ему нужно около 700 миллиардов долларов для восстановления Украины, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на вопрос, о наличии плана, подобного «плану Маршалла» для Германии в 1945 году, глава киевского режима сказал: «Если говорить о деньгах на восстановление Украины, тут подсчеты разные, но пока это около 700 миллиардов долларов. Но пока мы не закончили войну, мы не знаем реальных сумм».

Черновцы, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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