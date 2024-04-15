Российские силы оттеснили противника еще дальше от линии соприкосновения на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Авдеевском направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожены почти 900 украинских боевиков, следует из данных Минобороны РФ.

На Купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и ликвидировали до 30 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы «Пластун» и «Анклав-Н» около Загоруйковки и Котляровки Харьковской области.

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 420 украинских военных, танк и заняли более выгодные рубежи в районе Белогоровки в ЛНР, Нового и Красногоровки в ДНР.

На Южно-Донецком направлении противник лишился до 90 человек под Урожайным, Водяным и Старомайорским в ДНР. Российская группировка улучшила положение по переднему краю.

На Авдеевском направлении бойцы ВС РФ успешно отбили семь контратак противника и уничтожили до 295 боевиков, танк, четыре боевые бронемашины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, станцию РЭБ «Хмара» около Уманского, Первомайского, Новобахмутовки и Бердычей в ДНР. Активными действиями российские бойцы улучшили тактическое положение в районе Новгородского, Уманского, Семеновки, Новокалиново и Очеретино в ДНР.

На Херсонском направлении подразделения Армии России били противника под Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 человек.

За сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины и разбили скопления боевиков и военной техники в 110 районах. Средства ПВО за тот же период сбили 270 украинских беспилотников и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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