Зеленский запросит у НАТО системы ПВО и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 16 апреля, заявил, что Киев запросит созыв заседания Совета «Украина – НАТО» для решения вопроса по поставкам систем ПВО и ракет, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «В последние дни Украина слышала от партнеров о разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке. Говорилось о «разных уровнях угроз» и разном воздушном пространстве. О разных уровнях эскалации. В связи с этим Украина сделает запрос на созыв заседания Совета «Украина – НАТО» по защите неба, поставке ПВО, соответствующих систем и ракет».

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 15 апреля, заявил: «США не помогают Украине сбивать российские ракеты так же, как помогли Израилю сбивать иранские, потому что это разные картины угроз. США с самого начала четко заявляли, что не намерены вовлекаться в конфликт на Украине в боевой роли».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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