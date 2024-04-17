Российские военные разбомбили колонну ВСУ с боеприпасами

Российские беспилотники ночью выследили колонну грузовиков ВСУ между Грековкой и Макеевкой в ЛНР, на Сватовско-Кременском участке зоны спецоперации. По трем тентованным большегрузам «Урал», двигающимся в сторону линии фронта, был нанесен удар. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Грузовики перевозили боеприпасы.

«При нанесении удара при помощи барражирующего боеприпаса по ведомой машине, началась повторная детонация. В результате все три автомобили сгорели вместе с перевозимым грузом», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня эксперт сообщил о нанесении ВС РФ серии ударов по тылам ВСУ в Купянском районе, а также по Чугуевскому и Изюмскому району Харьковской области. Целями для огневого поражения стали пункты временной дислокации противника, военная техника, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также средства связи и РЭБ. Удары наносились авиацией, БПЛА и артиллерийскими расчетами.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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