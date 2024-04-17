В Киеве назвали дату полного запрета русского языка в телеэфире

Украинский «языковой» омбудсмен Тарас Креминь в среду, 17 апреля, заявил, что через три месяца русский язык должен почти полностью исчезнуть из телеэфира, так как 17 июля текущего вступает в силу соответствующий пункт закона «О медиа», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Креминь написал: «17 июля вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 закона «О медиа», которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. После 17 июля использование негосударственного языка в эфирах допускается только в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах».

«Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском. Это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-русского двуязычия. Закон допускает не более 10% эфира на русском языке в промежутке с 7:00 до 22:00», – добавил украинский «мовный» омбудсмен.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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