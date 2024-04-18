Неподдающиеся обучению: за штурвалы F-16 могут посадить пилотов ЧВК из США и Канады

Западные союзники могут привлечь пилотов из частных военных компаний для управления истребителями F-16, если самолеты все-таки попадут на Украину. Обучение украинских пилотов занимает много времени, поскольку у них возникли трудности с английским языком.

Французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр отметил, что украинцев обучают по программе, сходной с курсом для французских пилотов. Но многих приходится отправлять на дополнительные языковые курсы.

«Франция проводит обучение украинских пилотов на авиабазе «Казье». Одновременно с Францией украинских пилотов, плохо владеющих английским языком, отправляют либо в Англию, либо в США для повышения квалификации по английскому», – сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Летные успехи пилотов ВСУ тоже не высоки: они могут только поднять и посадить самолет, но вести бой для них затруднительно. Де Латтр считает, что профессионально использовать F-16 в боевой работе могут только западные пилоты.

«Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле будет французом. Есть возможность привлекать обученных пилотов. Две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», – пояснил де Латтр.

Нидерланды отказались передавать Украине 24 истребителя F-16, пока Украина не будет готова их принять. То есть поставки самолетов оказались в зависимости от обучения достаточного числа пилотов для их управления. Пока программу прошли только 12 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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