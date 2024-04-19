ВС РФ нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ и инфраструктуре Украины

Российские военнослужащие за неделю с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по объектам Украины в ответ на попытки киевского режима атаковать объекты энергетики и промышленности России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками. В результате были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

Кроме того, разбиты центры подготовки операторов БПЛА, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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