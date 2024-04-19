Российские военные за неделю уничтожили семь самолетов ВСУ

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС РФ за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 воздушных сил Украины на аэродроме базирования. Об этом сообщило Минобороны России.

Также же были разбиты два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, ВСУ лишились пусковой установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ.

Вместе с тем авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты 10 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты «Точка-У» и 78 реактивных снарядов HIMARS, «Вампир» и «Ураган».

Кроме того, российские военные нейтрализовали 1278 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Памфилова

© 2024, РИА «Новый День»

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