Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР

Российские военные освободили село Богдановка Донецкой Народной Республики. За сутки ВС РФ отбили десять атак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи на четырех направлениях в зоне спецоперации. На аэродроме Днепр был уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее села Красное Донецкой Народной Республики.

Более выгодные позиции удалось занять группировкам войск «Запад» и «Восток». Бойцы подразделений группировки войск «Центр», помимо этого, отбили восемь атак штурмовых групп. В общей сложности киевский режим потерял тысячу военнослужащих, БМП, три броневика, 22 автомобиля, боевую машину ЗРК «Оса-АКМ», гаубицу М777, FH-70, Д-30, самоходку М107, две станции РЭБ «Нота».

Входе контрбатарейной борьбы уничтожены: гаубица М777, два орудия М119, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», САУ «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, одна Д-20, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», две РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Помимо этого, российская армия поразила пять полевых складов боеприпасов ВСУ, склад топлива для военной техники, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, цех производства БПЛА, радиолокационную станцию кругового обзора «Пеликан».

На аэродроме Днепр уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки сбито 194 украинских дрона и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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