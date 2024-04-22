Украинец сбежал от мобилизации в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр

Гражданин Украины смог сбежать в Белоруссию, переплыв на матрасе Днепр. Об этом сообщает «Страна.ua», отмечая, что это первый случай, когда украинцу удалось нелегально уйти в соседнюю страну по реке Днепр.

Инцидент произошел еще 17 марта. Беглеца задержали примерно в 3 км восточнее населенного пункта Брагин Гомельской области. 4 апреля дело о незаконном пересечении границы рассмотрел Центральный районный суд Гомеля. Мужчина в суд не явился. Согласно судебному решению, нарушитель должен оплатить штраф в 400 белорусских рублей (около 5 тыс. гривен или 11,8 тыс. российских рублей), а матрас подлежит конфискации. О дальнейшей судьбе украинца ничего не сообщается.

По информации украинской погранслужбы, ежедневно незаконно выехать с Украины пытаются до 10 уклонистов. Представитель пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении правил мобилизации. Документ вступит в силу через месяц, после чего в стране фактически будет введен тотальный контроль за всеми военнообязанными. Как отмечает украинская пресса, данный закон позволит дополнительно призвать в ВСУ сотни тысяч украинцев и выведет из «тени» порядка миллиона граждан, которым пока удавалось скрываться от мобилизации.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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