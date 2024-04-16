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Вторник, 16 апреля 2024, 17:38 мск

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Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении правил мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении правил мобилизации. Предполагается, что документ вступит в силу через месяц, после чего в стране фактически будет введен тотальный контроль за всеми военнообязанными.

Согласно этому закону, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в структурах ТЦК, которые являются аналогом военкомата. Нарушителям грозят штрафы от 17 до 22,5 тысячи гривен вплоть до лишения права на управление автомобилем. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.

При этом документ предписывает, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку. Проверять их наличие смогут полиция, работники ТЦК и пограничники.

Предусмотрено также, что консульские услуги для военнообязанных граждан Украины также не будут оказываться без военных билетов.

Судя по публикациям в украинской прессе, этот закон позволит дополнительно призвать в вооруженные силы сотни тысяч украинцев и выведет из «тени» порядка миллиона граждан, которым пока удавалось скрываться от мобилизации. Как следует из последних заявлений военных, ВСУ укомплектованы меньше, чем на половину, – мобилизировать нужно не менее 350 тысяч человек.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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