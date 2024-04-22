В ДНР раскрыли значение взятия Новомихайловки под контроль ВС РФ

Освобождение российскими силами села Новомихайловка на Южно-Донецком направлении спецоперации приближает окружение города Угледара. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он указал, что Новомихайловка имеет стратегическую важность с точки зрения подходных путей к Угледару. Ее освобождение «открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ на Южно-Донецком участке фронта и приближает окружение Угледара», – объяснил Кимаковский (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о взятии села Новомихайловка в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск. В результате успешных действий российские бойцы улучшили тактическое положение по переднему краю, отметили в ведомстве.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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