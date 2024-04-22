Российская армия освободила село Новомихайловка в ДНР

ВС РФ освободили село Новомихайловка в ДНР. Кроме того, за сутки российские военные отразили 16 контратак штурмовых групп, уничтожив до 940 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», – говорится в сообщении.

Три контратаки ВСУ российские бойцы отбили в районах населенных пунктов Богдановка и Победа в ДНР. В районе села Григоровка отражены четыре контратаки штурмовых бригад «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак штурмовых групп в районах поселков Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в ДНР.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах», – добавили в МО.

В общей сложности потери киевского режима за сутки составили 950 военнослужащих убитыми и ранеными, 27 автомобилей и пикапов, две САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, БМП «Marder», гаубица FH-70. Также российская армия поразила станции РЭБ «Анклав», «Нота» и «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

Средствами ПВО обороны за сутки сбиты 240 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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