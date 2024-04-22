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Вторник, 23 апреля 2024, 02:12 мск

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Зеленский продолжает выпрашивать системы ПВО и снаряды у американцев

Скрин видео Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, после телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом во время видеоконференции с американскими конгрессменами снова просил дальнобойное вооруженние, системы ПВО и артснаряды, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях глава киевского режима говорит: «ПВО – это позиция номер один. …Я сказал о необходимости вооружения, имеющие больший радиус действия, и так же очень важна для нас позиция номер три по значимости – это артиллерийские снаряды. …С президентом Джо Байденом мы говорили о том, как мы можем поскорее после принятия решения получить пакеты военной помощи. Он услышал о существующем дефиците, что наиболее важным является пакет ПВО».

«В ходе встречи мы бсудили макрофинансовую поддержку, военную помощь, в частности, потребность в артиллерийских снарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БпЛА, боевой авиации и поддержку в развитии украинской оборонной промышленности. Также поговорили о конфискации российских замороженных активов, поддержке Украины на пути в НАТО, гарантиях безопасности, Украинской формуле мира и участии США в первом инаугурационном Саммите мира», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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