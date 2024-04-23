Лондон пообещал Киеву военную помощь на 500 млн фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал киевскому режиму пакет военной помощи на 500 млн фунтов. В него включат более 1,6 тыс. ракет, в том числе Storm Shadow с дальностью полета 250 км, пишет The Guardian.

Сунак заявил, что Россия не остановится в случае победы на Украине и станет угрозой для Европы. Он заверил, что Великобритания останется «на переднем крае европейской безопасности». Поэтому Киеву пообещали выделить самый крупный в британской истории пакет военной помощи.

На нужды ВСУ передадут 400 транспортных и 60 плавсредств, четыре миллиона патронов, более 1,6 тыс. ракет, включая ракеты Storm Shadow с дальностью полета 250 км.

Американские чиновники признали, что Вашингтон опоздал с одобрением помощи для Киева: пока Украина ждала от Запада деньги и оружие, ситуация в зоне конфликта изменилась. С октября территория Украина уменьшилась на 583 кв. км.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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