В США признали, что опоздали с помощью для Украины

Вашингтон опоздал с одобрением помощи для Украины: пока Киев ждал от Запада деньги и оружие, ситуация в зоне конфликта изменилась. С октября территория Украина уменьшилась на 583 кв. км, которые вряд ли удастся вернуть, передает Reuters со ссылкой на экспертов.

«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая шатается под натиском России. Аналитики предупреждают, что нет гарантии одобрения новой помощи. С октября Украина потеряла 583 кв. км», – говорится в статье.

Поставки боеприпасов и оружия дальнего действия могут начаться «в течение нескольких дней», как Сенат одобрит законопроекты. С американской стороны не будет никаких задержек, заявил один из чиновников в Вашингтоне. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что военная помощь должна быть «в пути к концу недели».

Эксперты уверены, что военная помощь поможет Киеву продержаться до конца 2024 года, поскольку будет включать ракеты для системы ПВО «Патриот». Американский ВПК наращивает производство этих ракет, чтобы быть готовыми для быстрой отгрузки.

В Белом доме США пообещали Киеву «быструю» передачу нового пакета военной помощи, как только сенат примет такое решение. Положение украинских сил в зоне конфликта ухудшается так быстро, что Россия может одержать победу еще до окончания президентского срока Джо Байдена, предупредили аналитики.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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