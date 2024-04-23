ВС РФ уничтожили четыре лодки с украинским десантом на Днепре

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила четыре лодки с украинским десантом, который планировал ночную высадку, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Подразделения группировки «Днепр» в ночное время уничтожали вражеские плавсредства на реке Днепр. Обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й «бригад морской пехоты», – говорится в блоге главы региона.

Также российские бойцы успешно разбили пункты временной дислокации и артиллерийские позиции противника. ВСУ за сутки лишились до 45 боевиков.

Украинские боевики не оставляют попыток высадиться на левом берегу Днепра. Ранее ВС РФ ночью нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правом берегу и уничтожили девять лодок и до 20 боевиков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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