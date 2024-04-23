Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции потери вооруженных сил Украины составили почти полмиллиона военнослужащих. По его словам, российские войска владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и «продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей».

Министр обороны на заседании коллегии военного ведомства напомнил, что российские бойцы освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Сейчас подразделения ВС РФ расширяют «зоны контроля на Бердычах и Георгиевке», – уточнил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – подчеркнул министр.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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