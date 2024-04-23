ВС РФ уничтожили склад с беспилотниками ВСУ и американский ЗРК HAWK

Подразделения четырех группировок российских войск в зоне специальной военной операции за минувшие сутки заняли более выгодные позиции или улучшили свое положение, уничтожив в общей сложности до 975 украинских боевиков и более 30 единиц бронетехники, автомобилей и орудий артиллерии. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Военное ведомство впервые заявило об уничтожении в зоне спецоперации пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны, а также живую силу и военную технику противника в 115 районах.

Вместе с тем средствами ПВО в течение суток сбиты 104 украинских БПЛА, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20.

Силы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю и поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое в ДНР. В результате противник лишился до 500 боевиков, трех танков, БМП пяти автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-30. Кроме того, разбиты три полевых склада ВСУ с боеприпасами.

Девять вражеских контратак отбили подразделения группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка в ДНР и улучшили свое тактическое положение. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трем бригадам ВСУ и теробороны у Старомайорского, Водяногои Урожайного в ДНР, уничтожив до 95 военнослужащих. Кроме того, противник лишился трех автомобилей, САУ Caesar производства Франции и станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Силы группировки войск «Днепр» ударили по живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 боевиков, бронетранспортер и два пикапа, гаубицу М777 производства США, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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