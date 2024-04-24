Российские военные уничтожили расположение ВСУ в Харькове

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетный удар по общежитию в Харькове, где располагались украинские военнослужащие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По сведениям подпольщика, полученным от харьковских коллег, ракета прилетела в общежитие ВСУ, расположенное в переулке Отакара Яроша. Вслед за российской ракетой туда же попала ракета украинской ПВО. На месте прилета было большое количество машин скорой помощи и спасателей, отмечают российские военные паблики.

Также ночью был нанесен удар по зданию в поселке Боровая рядом с городом Изюм Харьковской области. Здание использовалась украинскими военными для ротации войск. Там располагались до 30 военных, а во дворе находилось шесть единиц техники.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. Удары были нанесены по воинской части и ремонтной базе ВСУ. После взрывов часть города обесточена.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube