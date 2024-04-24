Около 17 тыс. мирных жителей Украины погибли из-за действий киевского режима, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Число пострадавших почти вдвое превышает эту цифру.

Патрушев выступил на международной конференции под эгидой Совбеза РФ в Санкт-Петербурге.

«С 2014 года на Украине киевскими властями убиты около 17 тыс. мирных жителей, из них порядка 400 детей. Ранены свыше 32 тыс. человек», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Для участников конференции подготовили выставку с фрагментами боеприпасов из западных запасов, которые применял киевский режим.

«Они использовались для ударов по гражданской инфраструктуре и населению», – добавил Патрушев.

Ранее украинское командование превратило Часов Яр в сплошной укрепрайон и закрыло все выезды, лишив гражданское население возможности эвакуироваться.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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