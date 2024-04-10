ВСУ закрыли все выезды из Часова Яра для мирных граждан

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные перекрыли выезда из Часова Яра для гражданского населения.

«Эвакуация оттуда более невозможна», – приводит слова чиновника ТАСС.

По словам Кимаковского, в жилых районах Часова Яра, включая частный сектор, ВСУ оборудовали многочисленные оборонительные сооружения.

Ранее сообщалось, что украинское командование превратило Часов Яр в сплошной укрепрайон. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в центре города «не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях».

В подвалах административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали, а в спальных районах размещены артиллерийские и зенитные системы, рассказал эксперт, отметив, что в городе еще остаются мирные жители.

Напомним, что на окраинах Часова Яра идут бои.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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