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Среда, 10 апреля 2024, 11:07 мск

Новости Конфликт на Украине

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ВСУ закрыли все выезды из Часова Яра для мирных граждан

Фото: glavcom.ua

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные перекрыли выезда из Часова Яра для гражданского населения.

«Эвакуация оттуда более невозможна», – приводит слова чиновника ТАСС.

По словам Кимаковского, в жилых районах Часова Яра, включая частный сектор, ВСУ оборудовали многочисленные оборонительные сооружения.

Ранее сообщалось, что украинское командование превратило Часов Яр в сплошной укрепрайон. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в центре города «не осталось практически ни одного здания, которое не использовалось бы украинскими боевиками в военных целях».

В подвалах административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали, а в спальных районах размещены артиллерийские и зенитные системы, рассказал эксперт, отметив, что в городе еще остаются мирные жители.

Напомним, что на окраинах Часова Яра идут бои.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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