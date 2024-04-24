ВС РФ помешали противнику закрепиться около Урожайного и Гуляйполя

Бойцы группировки «Восток» помешали противнику укрепить позиции около Урожайного, Гуляйполя и других поселений в ДНР и сами вышли на более выгодные рубежи. ВСУ лишились до 95 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Урожайного, Новодонецкого, Старомайорского, Червоного и Гуляйполя», – говорится в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале МО РФ.

Российские бойцы при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации разбили опорные пункты и места скопления украинских боевиков и военной техники под Старомайорским, Водяным и Урожайным. ВСУ лишились до 95 военных, 155-мм самоходной артиллерийской установки «Цезарь», станции РЭБ «Нота».

Ранее ВС РФ оттеснили противника дальше от линии соприкосновения в ДНР и освободили село Новомихайловка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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