Российская армия улучшила тактическое положение на четырех направлениях в зоне спецоперации, отбила восемь контратак штурмовых групп, а также нанесла удары по позициям так называемого «Иностранного легиона». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Более выгодные рубежи и позиции удалось занять подразделениям группировок войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Южной». За сутки бойцы ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе села Красное, а также семь атак – в районах поселков Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки в ДНР.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого «Иностранного легиона» в 122-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Потери ВСУ составили до одной тысячи боевиков и наемников убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, бронетранспортер, 14 автомобилей и пикапов, шесть гаубиц М777, САУ «Paladin», FH-70 и самоходка Д-30. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Paladin» и буксируемая гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20», – добавили в МО.

Также был уничтожены три боевые машины РСЗО «Vampire», «Град» и HIMARS, пять станций РЭБ «Нота», «Анклав», «Буковель-AD» и два склада боеприпасов.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 200 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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