Оставление позиций украинскими военными на Восточном фронте, как это произошло в Очеретино Донецкой области, «уже носит, в некоторой степени, системный характер», поскольку уже две бригады ВСУ потерпели крах за последние несколько недель, – сообщает в четверг, 25 апреля, журнал Forbes.

В заметке американского издания, в частности, говорится: «Место измотанной в боях 47-й бригады в поселке Очеретино должна была занять 115-я бригада. Но что-то пошло не так и, как говорит командир роты 47-й бригады Николай Мельник, «некоторые части просто сбежали», после чего на ее позиции зашла российская 30-я мотострелковая бригада. …Плохая новость заключается в том, что все, что произошло со 115-й механизированной бригадой, похоже, носит, в некоторой степени, системный характер. Это второе украинское подразделение, потерпевшее крах на Восточном фронте за последние несколько недель. Первым подразделением, потерпевшим подобную неудачу, стала 67-я бригада, которая стояла под Часовым Яром, но отошла с позиций. В соединении начались внутренние раздоры внутри командного состава».

«Украина не может себе позволить потерять целых две бригады прямо сейчас и не может продолжать перенапрягать силы своих лучших подразделений, ведь на подходе миллиарды долларов и свежее оружие. Но оно будет бесполезно, если не окажется в наличии достаточного количества развернутых, организованных и хорошо отдохнувших подразделений, чтобы использовать эти вооружения», – говорится в материале Forbes.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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