ВСУ бросили позиции в важнейшем укрепрайоне в Красногоровке

Украинские военные оставили позиции в одном из важнейших укрепрайонов в городе Красногоровке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, ВСУ не выдержали натиска Воздушно-космических сил России и тяжелой артиллерии и покинули позиции на одном из самых крупных и важных укрепрайонов.

Кимаковский добавил, что российские силы штурмуют позиции противника в Красногоровке сразу с нескольких направлений.

Накануне военкор Александр Сладков сообщил, что российские бойцы подняли российский флаг над кирпичным заводом в Красногоровке. По его данным, кирпичный завод захватила пятая бригада первого корпуса восьмой армии ЮВО, там взяты девять больших зданий.

Как отметил военкор, кирпичный завод – это центр Красногоровки и основной объект в городе. По его словам, в населенном пункте остались небольшие очаги обороны ВСУ.

Ранее журнал Forbes сообщал, что оставление позиций украинскими военными на линии фронта в Донбассе приняло системный характер.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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