ЕС перечислил Киеву полтора миллиарда евро для покрытия дефицита госбюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 26 апреля, заявил, что Киев накануне получил от Евросоюза EUR1,5 млрд. для покрытия дефицита государственного бюджета, что «помогает финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «С начала года Украина уже получила около $12 млрд. внешнего финансирования для покрытия дефицита нашего бюджета. Вчера от ЕС в рамках нового инструмента Ukraine Facility поступило еще EUR1,5 млрд. Также в рамках пакета помощи от США получим около $8 млрд бюджетной поддержки. Эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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