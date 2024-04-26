Зеленский продолжает выпрашивать системы ПВО и дальнобойные вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн» в пятницу, 26 апреля, снова просил передать ему дальнобойное вооружение и системы ПВО, чтобы ВСУ смогли «продвигаться вперед», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «За полгода ожидания военной помощи российской армии удалось перехватить инициативу, но украинская армия может не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед. Каждый из вас понимает, что будет наиболее эффективным. Первое: дальнобойное вооружение, и я благодарю каждого лидера, чьи решения уже активно работают на передовой: Storm Shadow, SCALP и ATACMS».

«Нам срочно требуются комплексы Patriot и ракеты к ним. У вас есть эти комплексы, и они действительно могут изменить ситуацию уже сейчас. Так же, как и ускорить переход на F-16», – заявил Зеленский.

Между тем, испанское издание El País пишет, что правительства Испании и Греции отказались передавать Киеву дополнительные системы ПВО, однако Мадрид отправит Киеву партию ракет для Patriot.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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