Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн» в пятницу, 26 апреля, заявил о формировании новых бригад для усиления позиций ВСУ и попросил о «своевременной» поддержке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Но украинским защитникам нужна ваша своевременная поддержка в достаточном количестве. Поддержка необходима такая, какая нужна была бы вам, если б вы сами находились на фронте».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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