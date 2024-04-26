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Пятница, 26 апреля 2024, 20:59 мск

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Зеленский заявил «союзникам» о формировании новых бригад

Скрин видео Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн» в пятницу, 26 апреля, заявил о формировании новых бригад для усиления позиций ВСУ и попросил о «своевременной» поддержке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Но украинским защитникам нужна ваша своевременная поддержка в достаточном количестве. Поддержка необходима такая, какая нужна была бы вам, если б вы сами находились на фронте».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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