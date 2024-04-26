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Суббота, 27 апреля 2024, 00:11 мск

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Украинские вандалы снесли в Ровно последний памятник освободителям от нацизма

И.о. мэра Ровно на Украине Виктор Шакирзян в пятницу, 26 апреля, заявил, что в городе на холме Славы снесен последний мемориал, посвященный советским солдатам освободителям от нацизма, – сообщают украинские СМИ.

В своем комментарии глава Ровно сказал: «Мемориал Вечной Славы был последним скульптурно-архитектурным комплексом в Ровно, который подпадал под закон о декоммунизации и десоветизации. Больше на балансе города памятников, содержащих советскую символику, нет. То, что стояло у нас на балансе, мы все убрали. На сегодняшний день это был последний монумент».

«Обломки мы сдадим на металлолом. На вырученные средства мы хотим приобрести дроны и передать нашим военным», – добавил Шакирзян.

Ровно, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Конфликт на Украине, Политика, Скандалы и происшествия, Украина,