ВС РФ ночью ударили по энергообъектам Украины – серьезно повреждены четыре ТЭС

Вооруженные силы России в ночь на субботу, 27 апреля, нанесли ракетный удар по объектам энергетики Украины, сообщили украинские власти. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили четыре теплоэлектростанции. Под удар попали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Согласно заявлению Воздушных сил Украины, всего было запущено 34 ракеты разных типов, включая четыре гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Как пишет российский телеграм-канал «Военная хроника», ночной удар по целям на Украине был комбинированным. Для атаки использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования. «В некоторых случаях по целям прилетало от 4 до 7 ракет», – отмечается в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области. По его словам, повреждение получило оборудования, продолжается работа над ликвидацией последствий атак.

В свою очередь, компания ДТЭК сообщила, что под удар ракетами попали четыре теплоэлектростанции. «Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки», – говорится в сообщении энергохолдинга.

По данным «Военной хроники», российские военные поразили Криворожскую ТЭС, Бурштынскую ТЭС и, предположительно, Приднепровская ТЭС. Также уничтожены несколько насосных станций рядом с подземными газовыми хранилищами на западе Украины и военные объекты в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, говорится в публикации.

Власти Львовской области сообщили, что ночью был прилет по двум объектам критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них вспыхнули пожары, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. Также пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук.

В Днепропетровской области после ночного удара повреждены энергетические объекты в районах Днепра и Кривого Рога, сообщили в областной администрации. В Криворожском районе возникли перебои с водоснабжением.

Прошедшей ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. Также сообщалось о работе систем ПВО в Киевской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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