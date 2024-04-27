Итоги недели СВО: освобождены новые населенные пункты, противник отброшен вглубь Украины

Армия России по итогам недели с 20 по 27 апреля взяла под контроль новые населенные пункты и отбросила подразделения противника вглубь Украины. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в общей сложности уничтожено более 8 тысяч боевиков и десятки единиц бронетехники и артиллерии.

В частности, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка в Донецкой Народной Республике, и продвинулись в глубину обороны противника. При этом отражены 19 контратак штурмовых групп ВСУ около Богдановки, Георгиевки, Победы, Красногоровки, Часова Яра и западнее Красного.

Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и пять гаубиц М777 производства США.

Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

В то же время подразделениями «Западной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям 13-ти бригад противника в Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили: до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50).

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).

Подразделения группировки войск «Восток» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляй Поле Запорожской области. Потери противника составили до 825 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

Слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады нацгвардии Украины в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США.

В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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