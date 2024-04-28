Российские войска ведут успешное наступление на Херсонском направлении

В последние сутки на Херсонском направлении специальной военной операции российские войска вели успешные наступательные и штурмовые действия на Ореховском направлении в н.п. Работино и занимали оборону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, в течение суток потери противника составили до 45 военнослужащих, а также четыре плавсредства. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пять орудий и минометов.

Артиллерийскими ударами и применением ударных БЛА уничтожены 5 автомобилей различного назначения, огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 73 разведывательных и ударных беспилотника, также поражены 13 пунктов управления БпЛА, уточнил начальник пресс-центра группировки «Днепр».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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