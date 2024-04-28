Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике – Новобахмутовку. Как говорится в сводке министерства обороны, российские войска продолжают улучшать позиции практически на всех направлениях специальной военной операции. В минувшие сутки в ходе боев отражено около двух десятков контратак ВСУ и уничтожено более тысячи боевиков.

В частности, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка и нанесли поражение формированиям ВСУ около Ленинского, Керамика и Семеновки. При этом отражено 10 контратак штурмовых групп противника вблизи Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей. В результате ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, два 105-мм буксируемых орудия М101 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

В то же время подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области, ДНР и Луганской народной республике. Отражены три контратаки около Новоселовского в ЛНР. Противник потерял до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 130-мм пушку М-46.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка в ДНР. При этом отражены четыре контратаки штурмовых групп около Часова Яра.

Потери противника составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около Павловки и Луговского в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «PzH-2000» производства ФРГ и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотников и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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