Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский признал, что российская армия достигла успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий – ситуация для киевских войск обострилась.

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи», – прокомментировал ситуацию главком ВСУ в телеграм-канале.

Сырский обратил внимание, что наиболее сложная для украинской армии ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики – подразделения ВСУ здесь отступили на «новые рубежи». Напряженная для киевских войск обстановка также наблюдается в Запорожской и Херсонской областях, уточнил главком ВСУ.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило об освобождении очередного населенного пункта в ДНР – Новобахмутовки. При этом, как следует из сводки с фронтов, российские войска ведут наступление практически на всех направлениях СВО.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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