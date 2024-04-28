российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 28 апреля 2024, 20:46 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Ситуация на фронте обострилась»: главком ВСУ признал успехи российских войск

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Александр Сырский признал, что российская армия достигла успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий – ситуация для киевских войск обострилась.

«Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеет тактические успехи», – прокомментировал ситуацию главком ВСУ в телеграм-канале.

Сырский обратил внимание, что наиболее сложная для украинской армии ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики – подразделения ВСУ здесь отступили на «новые рубежи». Напряженная для киевских войск обстановка также наблюдается в Запорожской и Херсонской областях, уточнил главком ВСУ.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило об освобождении очередного населенного пункта в ДНР – Новобахмутовки. При этом, как следует из сводки с фронтов, российские войска ведут наступление практически на всех направлениях СВО.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

В Херсонской области погибли двое местных жителей после обстрела ВСУ / Армия России взяла под контроль Новобахмутовку в ДНР / ВС РФ разгромили ангары с беспилотниками и авиатехнику в трех областях Украины / В Кремле заявили о панике в рядах ВСУ на фронте / Российские войска ведут успешное наступление на Херсонском направлении / Российский ответ дронами: в Николаевской области Украины поврежден объект теплогенерации / Средства ПВО ночью сбили 17 украинских дронов в четырех регионах / Патриарх Кирилл выпустил обращение в связи с гонениями на УПЦ на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,