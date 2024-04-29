Российские войска взяли под контроль ещё один населенный пункт в ДНР

Армия России продолжает активные наступательные действия, улучшая позиции и занимая более выгодные рубежи на фронтах специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за минувшие сутки Вооруженные силы освободили ещё один населенный пункт в Донецкой народной республике.

В частности, подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий взяли под контроль Семеновку и нанесли поражение формированиям ВСУ и наёмников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное.

При этом за сутки было отражено 10 контратак штурмовых групп ВСУ около Ленинского, Новгородского, Очеретино, Семеновки, Новобахмутовки, Нетайлово, Новокалиново и Бердычей.

В результате боёв ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля. Вместе с тем в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «МСТА-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100 мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Как следует из сводки минобороны, почти на всех остальных направлениях ВС РФ также улучшили позиции и заняли новые рубежи. В хожен боёв были отражены пять контратак противника и уничтожено более 600 боевиков, а также три танка, несколько боевых бронированных машин и полевых орудий.

При этом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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