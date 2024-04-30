Группировки войск российской армии в зоне специальной военной операции в течение суток продолжили продвижение вперед, занимая более выгодные позиции и тактическое положение. Всего бойцами ВС РФ было отражено 14 контратак ВСУ, уничтожено в общей сложности до 795 боевиков, а также до 23 единиц бронетехники, автомобилей и орудий артиллерии, в том числе два танка и три БМП Bradley производства США. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике силам ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. За сутки было отражено пять контратак противника у Стельмаховки, Райгородка в ЛНР и Крахмального Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля и гаубица М777 производства США.

Вместе с тем подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по живой силе и технике шести бригад ВСУ теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка в ДНР. В ходе боев уничтожено до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронемашина, два автомобиля, гаубица М198 производства США, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино в ДНР. При этом было отбито девять контратак штурмовых групп шести бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи в ДНР.

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley, два автомобиля, САУ М109 Paladin производства США и американскую легкую гаубицу М101.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» также заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное в ДНР. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две гаубицы М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанеслиогневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. ВСУ лишились свыше 20 военнослужащих.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube