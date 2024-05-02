Российские штурмовики Су-25 помешали ВСУ отвезти пополнение на передовую в зоне СВО. Украинское командование вместе с боевиками лишилось и военной техники, сообщили в Минобороны РФ.

«Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений противника и уничтожили ангары с техникой ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам», – говорится в сообщении.

В начале апреля группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила четыре микроавтобуса с украинским пополнением, когда ВСУ готовились к ротации. Через две недели николаевское подполье подтвердило, что ракетный удар российских сил пришелся по общежитию в Харькове, где располагались украинские военнослужащие.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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