ВС РФ полностью взяли под контроль село Бердычи Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военные отразили 16 контратак штурмовых групп ВСУ и улучшили тактическое положение по переднему краю на четырех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи в ДНР, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям мотопехотной и механизированных бригад, а также бригад теробороны. Кроме того, бойцы ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, САУ «PzH 2000» и гаубицу М777.

Подразделения группировки войск «Запад» отбили пять контратак противника и заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял свыше 150-ти военнослужащих, танк и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», гаубицы М777 и М198, САУ «Акация», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона» и улучшили положение по переднему краю. Потери киевского режима составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» отбили контратаку штурмовой группы ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две гаубицы М777 и гаубица М198.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области, – добавили в оборонном ведомстве. – Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля и орудие М119».

Авиация, артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили две боевые машины системы залпового огня HIMARS, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах.

Противовоздушная оборона перехватила 25 украинских беспилотников, две авиабомбы «Hammer» и три реактивных снаряда HIMARS и «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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