Подразделения ВС РФ полностью взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Российские силы за сутки уничтожили цеха по производству ракетного топлива и вооружений для дронов, сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск «Центр» активными действиями полностью освободила населенный пункт Очеретино в ДНР и улучшила тактическое положение. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп противника около Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычей, Семеновки и Нетайлово в ДНР. ВСУ лишились до 380 человек, танка Abrams производства США, двух БМП, в том числе Bradley производства США, боевую бронемашину.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и разбила противника под Синьковкой Харьковской области и Новосадового в ДНР. А также отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ под Стельмаховкой в ЛНР, уничтожив до 305 украинских боевиков, два бронетранспортера.

«Южная» группировка ВС РФ также заняла более выгодные рубежи и ликвидировала до 290 военных ВСУ в районе Андреевки, Орехово-Василевки, Григоровки, Клещеевки и Красного в ДНР.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 135 украинских боевиков около Урожайного и Старомайорского в ДНР.

Группировка войск «Днепр» разбила скопления боевиков и военной техники противника в районе Павловки Запорожской области, Ивановки, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области. Бойцы успешно отбили контратаку штурмовой группы противника около Работино Запорожской области, уничтожив до 45 боевиков.

Зак сутки авиация, ракетчики, артиллерия ВС РФ уничтожили склад ракетного вооружения западного производства под Одессой, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 под Козютовкой Харьковской области. Разбиты склад топлива ВСУ, цеха производства ракетного топлива и вооружения для беспилотников, скопления боевиков и техники ВСУ в 108 районах.

Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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