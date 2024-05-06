Под мобилизацию попали даже украинцы с бронью

Военкоматы отправляют в учебку украинцев с бронью или отсрочкой, сообщил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко. Участились случаи, когда граждан с серьезными заболеваниями мобилизуют без прохождения медкомиссии, которая могла бы подтвердить их нездоровье.

Многих граждан «забирают», когда они приходят обновить свои данные для продления брони. Их лишают возможности связаться с руководством или родными, и люди просто исчезают из жизни на некоторое время.

«Приходит человек, который работает на оборонном предприятии, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК, и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр. Где-то вопросы также людей, у которых зрение -8, а его просто к офтальмологу не допустили», – цитирует депутата издание «Страна.ua».

Опрос показал, что в связи с оттоком квалифицированных кадров за рубеж и мобилизацией на Украине 74% компаний испытывают дефицит квалифицированных специалистов. При этом, украинское Минобороны подтвердило бронь от призыва для 100% руководителей госорганов и органов местного самоуправления.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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