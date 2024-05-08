Румыния обсудит передачу системы ПВО Patriot Украине

Румыния готова обсудить вопрос о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с американским лидером Джо Байденом на пресс-конференции в румынском посольстве в Вашингтоне.

По его словам, он рассмотрит этот вопрос в Верховном совете обороны страны. При этом, как отметил Йоханнис, он рассчитывает, что его страна получит что-то взамен.

«Я должен буду обсудить <…>, что мы можем предложить и, конечно, что можем получить взамен, потому что, по моему мнению, неприемлемо, чтобы Румыния осталась без противовоздушной обороны», – отметил президент Румынии, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что у Румынии есть одна работающая система Patriot, которая останется в стране. «Другие находятся в продвинутой фазе к вводу в эксплуатацию, и об одной из них шла речь (о возможной передаче Киеву – прим. ред.)", – добавил президент.

Румыния заключила с США контракт на приобретение семи комплексов Patriot. Четыре батареи будут поставлены для ВВС, другие три – для сухопутных войск. На данный момент известно о передаче только двух комплексов.

Ранее, на этой неделе сообщалось, что Украина получила из Испании партию ракет для систем Patriot.

Германия анонсировала передачу Украине ЗРК Patriot, IRIS-Е и системы ПВО малого радиуса Skynex.

Бухарест, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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