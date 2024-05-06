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Понедельник, 6 мая 2024, 21:26 мск

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СМИ: Украина получила ракеты к системам Patriot из Испании

фото украинских СМИ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в понедельник, 6 мая, заявила, что ее страна уже передала Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, – передает агентство EFE.

В сообщении агентства, говорится, что Роблес сказала следующее: «На Украину уже прибыли ракеты для ЗРК Patriot, отправленные Испанией в координации с союзниками. Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя. …Подготовка танков Leopard к передаче Украине также идет по плану. Первые единицы будут готовы до конца июня».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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