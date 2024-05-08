Украинское командование скрывает реальные потери в Часовом Яре

Командование украинских вооруженных сил скрывает реальные потери ВСУ в городе Часов Яр на Донецком направлении, за который сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные информированные источники.

«В течение двух суток в населенном пункте Часов Яр велась работа по вывозу тел украинских боевиков. Для этого было задействовано семь транспортных средств, в том числе три автомобиля «Урал», – написал он в своем телеграм-канале.

Всего, по его словам, было вывезено более 100 тел боевиков, «однако данный факт тщательно скрывают даже от военнослужащих».

Он уточнил, что эвакуация велась в ночное время суток. «Работа была организована таким образом, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным», – отметил Марочко.

Ранее газета New York Times сообщила, что ВСУ не справляются с подсчетом и опознанием убитых в зоне боевых действий солдат. В материале отмечается, что украинские военные перегружены потерями и не в состоянии подсчитать количество погибших.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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