Вооруженные силы Украины не справляются с подсчетом и опознанием убитых в зоне боевых действий солдат. Об этом пишет американская газета New York Times.

Семьи, юристы и правозащитные организации говорят, что украинские военные просто перегружены потерями и не в состоянии подсчитать количество погибших. Даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру учета. Опознание может занимать месяцы.

То же касается эвакуации трупов с территории спецоперации. Так на кадрах, полученных с беспилотника, были видны два тела, имелись и данные о личностях погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько недель другой дрон снял видео в том же районе, тела остались на том же месте.

Задержки обусловлены не только эмоциональными соображениями, но и финансовыми: родственники погибших солдат получают 15 млн гривен, или около 386 тысяч долларов, выплачиваемых частями. Близкие военнослужащего могут обратиться в суд с доказательствами смерти, чтобы попытаться получить официальное подтверждение, но этот процесс требует военной комиссии для расследования каждого случая, что занимает от двух до шести месяцев.

Киев не раскрывает количество солдат, пропавших без вести в ходе боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский оценил число погибших в 31 тысячу в феврале. Оценки смертности в США намного выше, предполагается, что к августу прошлого года погибло 70 тысяч украинских солдат.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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