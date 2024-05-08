Били «Кинжалами»: Минобороны отчиталось об ударе по объектам энергетики и ВПК Украины

Российские войска утром 8 мая нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики. ВС России наряду с высокоточными ракетами большой дальности морского и воздушного базирования применили для атаки гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – заявило Минобороны.

По данным министерства, в результате удара у Украины существенно снизились возможности по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в ходе массированного удара ВС РФ по целям на Украине. В Минэнерго Украины заявили о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Компания «Укрэнерго» предупредила о возможном отключении света по всей Украине сегодня вечером с 18:00 до 23:00.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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