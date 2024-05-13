«Очень плохие новости»: в Киеве сочли назначение Белоусова трагичным для Украины

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко счел трагичным для Киева назначение на пост министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом парламентарий написал в своих соцсетях, комментируя пост украинского экономиста Алексея Куща, назвавшего назначение Белоусова «плохой новостью».

Кучеренко поблагодарил Куща за глубокий анализ деятельности Белоусова в качестве первого вице-премьера российского правительства и подчеркнул, что его назначение на должность главы Минообороны РФ «реально выглядит трагично».

Ранее украинский экономист Алексей Кущ назвал предложение российского президента Владимира Путина назначить Белоусова министром обороны «очень плохими новостями» для Киева. По его мнению, кадровые перестановки в кабмине РФ приедут «к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства».

Как отметил эксперт, Белоусов сыграл роль «в создании модели роста экономики РФ, глубоким структурным трансформациям и адаптации к санкциям». «Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», – заключил Кущ.

Накануне президент России Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова, бывшего первого вице-премьера РФ, курировшего экономический блок в прошлом составе правительства. Глава государства своим указом назначил нынешнего главы Минобороны Сергея Шойгу новым секретарем Совета безопасности РФ.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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