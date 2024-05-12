«Система координат» не изменится: в Кремле объяснили новую роль Шойгу и назначение Белоусова министром обороны

«Система координат» в российском военном ведомстве не изменится после отставки действующего главы ведомства Сергея Шойгу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки в силовом блоке правительства РФ.

Представитель Кремля подчеркнул, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, и изменений пока не предусматривается.

«Что касается военной составляющей (в работе Минобороны РФ), это назначение (Андрея Белоусова на пост главы ведомства) никоим образом не будет изменять нынешней системы координат. Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается», – пояснил Песков (здесь и далее цитаты по ТАСС).

При этом пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, что не критично, но «чрезвычайно важно». Песков дал понять, что в этой сфере уже требуется не военачальник, а экономист.

«Бюджет Министерства обороны [РФ] и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности», – уточнил представитель Кремля.

«Мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%. Это не критично, но это чрезвычайно важно», – сказал он.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента», – сказал Песков, поясняя решение главы государства назначить Андрея Белоусова министром обороны.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что Сергей Шойгу, назначенный на должность секретаря Совета безопасности РФ, будет также представителем главы государства в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», – сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в новой структуре исполнительной власти из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента РФ была выведена ФСВТС. «Ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», – уточнил Песков.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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